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Автомобиль вспыхнул после ДТП в казанском поселке Салмачи
Сегодня утром в телеграм-каналах жители поселка Салмачи стали публиковать сообщения о массовом ДТП с возгоранием автомобиля.
В свою очередь «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ сообщили, что в казанском поселке столкнулись три легковушки. В результате аварии загорелся моторный отсек Hyundai Solaris. На место прибыли пожарные, которые потушили возгорание.
В результате никто не пострадал.
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