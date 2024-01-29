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Происшествия 29 января 2024 08:01

Автомобиль вспыхнул после ДТП в казанском поселке Салмачи

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Сегодня утром в телеграм-каналах жители поселка Салмачи стали публиковать сообщения о массовом ДТП с возгоранием автомобиля.

В свою очередь «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ сообщили, что в казанском поселке столкнулись три легковушки. В результате аварии загорелся моторный отсек Hyundai Solaris. На место прибыли пожарные, которые потушили возгорание.

В результате никто не пострадал.

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