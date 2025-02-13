Автомобиль въехал в толпу демонстрантов в Мюнхене, есть пострадавшие

В Мюнхене минимум 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей, сообщает газета Bild. Среди пострадавших есть дети.

По предварительным данным, инцидент произошел в восьми минутах езды от места, где стартует Мюнхенская конференция безопасности, запланированная на пятницу. В ней примут участие немецкие политики, включая канцлера Олафа Шольца, а также иностранные гости, среди которых вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Радиостанция BR, ссылаясь на свидетелей, утверждает, что автомобиль якобы намеренно был направлен в толпу демонстрантов. По их словам, полиция открыла огонь по одному из двух предполагаемых нападавших, которого эвакуировали на носилках. Первоначально сообщалось, что акции протеста проводили работники сферы городского управления. Официальные источники подтвердили лишь присутствие одного водителя, который был «обездвижен» полицией. Немецкие СМИ отмечают, что за рулем был 26-летний гражданин Афганистана.

Российское генконсульство в Бонне проверяет информацию о возможных пострадавших гражданах России, пишет ТАСС.