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Происшествия 28 мая 2023 07:40

Автомобиль сбил насмерть женщину, которая перебегала дорогу возле Лебяжьего в Казани

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Женщину, которая перебегала дорогу возле остановки «Озеро Лебяжье» насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Трагедия произошла в тот момент, когда женщина решила перебежать проезжую часть Горьковского шоссе от кафе «Нарат» в сторону Лебяжьего. Неподалеку находился подземный пешеходный переход, однако пешеход им не воспользовалась. Ее сбила Škoda.

От полученных травм 39-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

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