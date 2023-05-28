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Автомобиль сбил насмерть женщину, которая перебегала дорогу возле Лебяжьего в Казани
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Женщину, которая перебегала дорогу возле остановки «Озеро Лебяжье» насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Трагедия произошла в тот момент, когда женщина решила перебежать проезжую часть Горьковского шоссе от кафе «Нарат» в сторону Лебяжьего. Неподалеку находился подземный пешеходный переход, однако пешеход им не воспользовалась. Ее сбила Škoda.
От полученных травм 39-летняя женщина скончалась на месте ДТП.
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