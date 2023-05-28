Автомобиль сбил насмерть женщину, которая перебегала дорогу возле Лебяжьего в Казани

Женщину, которая перебегала дорогу возле остановки «Озеро Лебяжье» насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Трагедия произошла в тот момент, когда женщина решила перебежать проезжую часть Горьковского шоссе от кафе «Нарат» в сторону Лебяжьего. Неподалеку находился подземный пешеходный переход, однако пешеход им не воспользовалась. Ее сбила Škoda.

От полученных травм 39-летняя женщина скончалась на месте ДТП.