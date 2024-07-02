news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 2 июля 2024 20:49

Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Советском районе Казани

Скопировать ссылку

Сегодня вечером на перекрестке Проспект Победы – Академика Губкина в Казани произошло серьезное ДТП с перевертышем.

По предварительным данным, «Лада»14-й модели столкнулась с автомобилем «Лада Гранта». От удара «четырнадцатая» перевернулась на крышу.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, в результате ДТП пострадавших нет. На месте работают автоинспекторы.

Фото: © Соцсети

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2