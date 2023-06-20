Автомобиль на скорости выкинуло с трассы в Нурлате, водитель и два пассажира пострадали

Два пассажира и водитель авто пострадали в вылетевшей в кювет «Ладе» в Татарстане, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

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ДТП произошло в Нурлате. 36-летний водитель не справился с управлением и вылетел с дороги на огромной скорости.

В результате травмы получил как водитель, так и два его пассажира в возрасте 48 и 56 лет.