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Происшествия 20 июня 2023 13:04

Автомобиль на скорости выкинуло с трассы в Нурлате, водитель и два пассажира пострадали

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Два пассажира и водитель авто пострадали в вылетевшей в кювет «Ладе» в Татарстане, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

ДТП произошло в Нурлате. 36-летний водитель не справился с управлением и вылетел с дороги на огромной скорости.

В результате травмы получил как водитель, так и два его пассажира в возрасте 48 и 56 лет.

#нурлатский район
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