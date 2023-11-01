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Автомобиль каршеринга загорелся, столкнувшись с легковушкой в Казани
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Инцидент произошел сегодня в Советском районе Казани в районе десяти часов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Как выяснилось, на дороге столкнулись Skoda и Volkswagen. В результате столкновения один из автомобилей загорелся.
Пожар потушили до приезда пожарных, пострадавших нет.
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