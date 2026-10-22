Автомеханик Галеев оценил частоту поломок отечественных машин и иномарок

Отечественные автомобили могут чаще нуждаться в ремонте, однако их обслуживание обходится дешевле, чем иномарок. Об этом в беседе с «Татарстан 24» рассказал автомеханик Ильнар Галеев.

По словам специалиста, частота поломок зависит не только от марки автомобиля, но и от условий эксплуатации. При этом заранее предсказать, сколько прослужит конкретная машина без неисправностей, невозможно.

«Может и Китай сломаться через тысячу [километров пробега], может и отечественный сломаться через тысячу [километров], а может и через сто тысяч [километров] не сломаться. То есть это не показатель, тут еще зависит от того, кто эксплуатирует автомобиль», – отметил Галеев.

Он добавил, что одно из преимуществ отечественных автомобилей – более доступные запчасти и ремонт.

«Наши запчасти дешевле для наших автомобилей, ремонтировать дешевле, соответственно», – пояснил автомеханик.