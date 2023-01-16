Автоматическую проверку сроков годности молочки начнут тестировать в магазинах России

В российских магазинах начнет тестироваться технология, автоматически контролирующая сроки годности маркированных продуктов. Таким образом, просроченные товары будут блокироваться еще на этапе сканирования на кассе, и люди не смогут их купить. Об этом со ссылкой на одного из крупных ретейлеров сообщают «Известия».

Сообщение подтвердил и Центр развития перспективных технологий.

Как объяснили в издании, эксперимент коснется молочной продукции и стартует в январе.