Автоматическое продление водительских прав перестало действовать в Татарстане

С 1 января 2026 года в России отменено автоматическое продление водительских удостоверений. Теперь права считаются действительными только до той даты, которая указана в самом документе, и после её наступления удостоверение утрачивает силу.

Срок действия водительских прав

Обычный период действия водительского удостоверения составляет десять лет. Однако во время пандемии COVID-19 Правительство РФ ввело временную меру — автоматическое продление на три года для прав, срок которых заканчивался в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Ответственность за управление автомобилем с недействительными правами

Если житель Татарстана будет управлять транспортным средством с просроченным водительским удостоверением, ему грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. При этом не имеет значения, насколько давно истёк срок действия документа. Так, если права стали недействительными 1 января 2026 года, штраф может быть назначен уже со 2 января.

В то же время, если водитель не садится за руль до момента замены удостоверения, а просроченные права хранятся дома, никаких санкций к нему применяться не будет.