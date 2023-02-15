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Транспорт 15 февраля 2023 23:20

Автоматические камеры хранения установят на вокзале Агрыз в Татарстане

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Автоматические камеры хранения появятся в этом году на вокзале Агрыз в Татарстане. Новый сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку — стандартную, среднюю или большую. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией», — отметили в ГЖД.

Благодаря современным технологиям пассажиры смогут самостоятельно выбрать и оплатить ячейку, что сократит очереди и время оформления услуги.

Всего в этом году ячейки автоматических камер хранения багажа планируется установить на 14 вокзальных комплексах Горьковской железной дороги. Таким образом, до конца года сервис станет доступен на 24 железнодорожных вокзалах.

На данный момент автоматические камеры хранения имеются на десяти вокзальных комплексах ГЖД, в том числе на станциях Казань-1 и Казань-Восстание.

#горьковская железная дорога
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