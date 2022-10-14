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Ру Тат
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Происшествия
14 октября 2022  11:08
Полина Шевчук

Автомат в руках казанца, снятого на видео, оказался игрушечным

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Сегодня в казанских соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина якобы несет в руках автомат. Запись переполошила весь город, на место вызвали полицейских.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, владельца «оружия» удалось установить. Выяснилось, что 44-летний мужчина вместе с маленьким сыном шли в детский сад. Ребенок взял с собой любимую игрушку – игрушечный автомат. Мужчина объяснил малышу, что автомат в садике оставить нельзя. На камеру мобильника казанец попал, когда нес игрушку сына домой. 
 

#УМВД России по г.Казани
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