Автомат с газировкой, «Марио» и «Змейка»: Новогоднюю Бугульму украсят в стиле ретро

Бугульму к Новому году украсят по концепции «Назад в будущее». Разработали ее с учетом пожеланий жителей города разных возрастов. Суть концепции заключается в создании связи между поколениями. По замыслу архитекторов, в украшении города найдут отражение детские воспоминания его жителей.

«Мы вспомним разные узнаваемые элементы из прошлого: проигрыватели, фотоаппараты и игрушки. То, что каждый узнает и сможет окунуться в добрую ностальгию. Все это будет дополнено яркими элементами и фотозонами», — рассказала начальник пресс-службы района Марина Сагитова.

Основным местом празднования традиционно станет центральная площадь Ленина. Так, на входе по улице Октябрьской будет стоять пятиметровая доминанта — «автомат с газировкой». Фотозона «Советский телевизор» станет началом ледяного лабиринта в стиле компьютерной игры «Марио».

Входная группа со стороны Вечного огня станет зоной головоломок. Жителей и гостей города будут встречать цифры 2023, кубики-рубики и всеми узнаваемая головоломка «Змейка» высотой 6 метров.

«Учитывая большую историю нашего города, хотелось бы отразить ее на площади, чтобы подрастающее поколение могло ознакомиться с ней. Например, было найдено большое количество различных марок, которые связаны с городом, с татарской культурой и историей. Каждая марка несет в себе самобытность и является произведением искусства. Их разместят на портале за сценой и на ледяных стенках, тем самым создав некую выставку на открытом воздухе», — говорит главный архитектор города Артем Цокур.

В настоящее время на центральной площади приступили к монтажу главной горки — для нее уже завезли блоки и плиты перекрытий.

Часть инсталляций сделуют из льда и снега, а основные элементы — из дерева и металлоконструкций — с учетом нестабильных погодных условий. После окончания новогодних мероприятий деревянные конструкции найдут свое место на территории общественных пространств. К примеру, герои Майнкрафта прошлого года сейчас украшают парк поселка городского типа Карабаш, а шестиметровые стулья из «Алисы в стране чудес» 2020 года — прилегающую территорию оздоровительного лагеря им. Губина.