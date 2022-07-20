Автомарафон радио «Китап» едет в Актаныш

21 июля в селе Актаныш пройдет литературно-музыкальная встреча в рамках автомарафона «Мин матурлык эзләп йөрим…» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное…»), организованного национальным радио «Китап».

Концерт у районного Дома культуры начнется в 18.00. В программе – выступления артистов татарской эстрады Фарита Низамиева, Зарины Хасаншиной, поэтессы Сэйлян. Ведущими будут Ильяс Шарипов и исполнительный продюсер радио «Китап» Лилия Кадырова.

Автомарафон «Мин матурлык эзләп йөрим…» стартовал 26 июня. Творческая команда радио «Китап» побывала с концертами в Арске, Кукморе, Тюлячинском районе.

Особенность акции в этом году в том, что населенные пункты для выступлений выбирают сами жители республики, участвуя в голосовании в аккаунтах радио в социальных сетях. По словам Лилии Кадыровой, голосование идет активно, пока лидируют Актаныш и Сарманово.

Автомарафон продлится 2,5 месяца. За это время брендированный автобус изображением лица радио «Китап» известной певицы Саиды Мухаметзяновой можно будет увидеть в двух десятках районов и сел Татарстана.

Также участники акции планируют провести литературно-музыкальные встречи в парках и на площадках перед торговыми центрами в Казани.

В этом году автопробег проводится во второй раз. Осенью прошлого года он проходил по маршруту Казань-Уфа-Казань. В отличие от предыдущей акции, в этом году в программу включены выступления мастеров художественного слова, поэтов. В том числе предусмотрен новый формат – чтение стихов под музыкальное сопровождение. Кроме того, на концертах звучат стихи на марийском, чувашском, или удмуртском языках, песни в исполнении фольклорных коллективов.

Цели проекта – популяризация радио «Китап», и национальной литературы, поэзии, песен и фольклора народов республики.

Проект осуществляется совместно с Комиссией при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.