Автоледи погибла, вылетев с трассы в РТ в кювет, пассажир-подросток в больнице

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Смертельная авария произошла накануне в шестом часу вечера на трассе Ашитбаш – Шушмабаш – Карадуван в Арском райне Татарстана.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 47-летняя женщина за рулем легковушки Datsun на скорости не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина несколько раз перевернулась.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

От полученных травм автоледи скончалась на месте происшествия. 12-летний подросток, который был на пассажирском сиденье, с травмами в больнице.

