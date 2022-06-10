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Происшествия
10 июня 2022  09:08
Полина Шевчук

Автоледи погибла, вылетев с трассы в РТ в кювет, пассажир-подросток в больнице

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Автоледи погибла, вылетев с трассы в РТ в кювет, пассажир-подросток в больнице
Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Смертельная авария произошла накануне в шестом часу вечера на трассе Ашитбаш – Шушмабаш – Карадуван в Арском райне Татарстана. 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 47-летняя женщина за рулем легковушки Datsun на скорости не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина несколько раз перевернулась.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

От полученных травм автоледи скончалась на месте происшествия. 12-летний подросток, который был на пассажирском сиденье, с травмами в больнице.
 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

 

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