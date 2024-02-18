Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автокресло помогло избежать серьезных травм маленькому пассажиру в ДТП в Казани
Накануне вечером на пересечении улиц Ямашева и Короленко в Казани произошло ДТП с участием двух легковушек.
По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель Chevrolet решил проехать на красный и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», в салоне которого находился годовалый ребенок.
«Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу, тяжких телесных повреждений удалось избежать», – рассказала агентству начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников