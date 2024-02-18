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Происшествия 18 февраля 2024 09:40

Автокресло помогло избежать серьезных травм маленькому пассажиру в ДТП в Казани

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Фото: © Госавтоинспекция Казани

Накануне вечером на пересечении улиц Ямашева и Короленко в Казани произошло ДТП с участием двух легковушек.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель Chevrolet решил проехать на красный и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», в салоне которого находился годовалый ребенок.

«Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу, тяжких телесных повреждений удалось избежать», – рассказала агентству начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева.

#дтп в казани #детское автокресло
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