Автокресло помогло избежать серьезных травм маленькому пассажиру в ДТП в Казани

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Накануне вечером на пересечении улиц Ямашева и Короленко в Казани произошло ДТП с участием двух легковушек.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель Chevrolet решил проехать на красный и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», в салоне которого находился годовалый ребенок.

«Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу, тяжких телесных повреждений удалось избежать», – рассказала агентству начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева.