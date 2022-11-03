Автоконцерн Infiniti «попрощался» с российским рынком

Японская компания Infiniti покидает российский рынок. Однако в концерне заверили, что сервисная поддержка автомобилей бренда не прекратится.

«Sayōnara — на японском означает „до свидания“. Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как „Удачно сходить и вернуться вновь“... Мы говорим вам до свидания», — говорится в заявлении компании во «ВКонтакте».

Поставки автомобилей японского бренда прервались в марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине, которую объявил Президент РФ Владимир Путин. На территории России у компании нет собственного производства.

«Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи», — подчеркивается в сообщении.