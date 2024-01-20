Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автоинспекторы Зеленодольского района раздали свыше 200 сухпайков водителям на М7
Скопировать ссылку
Минувшей ночью сотрудники ГИБДД и управления ГО ЧС Зеленодольского района раздали водителям на М7 более 200 сухпайков, сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
Он также добавил, что на трассе работают пункты обогрева и горячего питания и поблагодарил сотрудников ведомств за помощь.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2