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Происшествия 20 января 2024 11:54

Автоинспекторы Зеленодольского района раздали свыше 200 сухпайков водителям на М7

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Минувшей ночью сотрудники ГИБДД и управления ГО ЧС Зеленодольского района раздали водителям на М7 более 200 сухпайков, сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Он также добавил, что на трассе работают пункты обогрева и горячего питания и поблагодарил сотрудников ведомств за помощь.

Фото: © пресс-служба мэрии Зеленодольского района

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