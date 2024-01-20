Автоинспекторы Зеленодольского района раздали свыше 200 сухпайков водителям на М7

Минувшей ночью сотрудники ГИБДД и управления ГО ЧС Зеленодольского района раздали водителям на М7 более 200 сухпайков, сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Он также добавил, что на трассе работают пункты обогрева и горячего питания и поблагодарил сотрудников ведомств за помощь.