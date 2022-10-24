Автоинспекторы задержали жителя РТ, который пьяным сбил дорожного рабочего и скрылся

Накануне вечером на 214-м километре трассы Казань – Оренбург в Альметьевском районе РТ 37-летний водитель Subaru, предварительно, будучи пьяным, вылетел на встречку и сбил насмерть 38-летнего дорожного рабочего.

Фото: ГИБДД РТ

После случившегося пьяный водитель уехал с места происшествия. Однако в скором времени его удалось задержать стражам порядка.

Фото: ГИБДД РТ

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.