Автоинспекторы задержали водителя, который сбил ночью пешехода на трассе и уехал

18 ноября на трассе в Камско-Устьинском районе легковушка сбила 38-летнего мужчину, который шел по дороге в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход скончался на месте, а водитель авто скрылся.

Фото: ГИБДД РТ

На месте аварии обнаружили элементы кузова легковушки – благодаря им автоинспекторы установили предполагаемый автомобиль и через некоторое время задержали скрывшегося водителя. Подробности случившегося выясняются. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.