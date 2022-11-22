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Происшествия
22 ноября 2022  17:27
Павел Климчак

Автоинспекторы задержали водителя, который сбил ночью пешехода на трассе и уехал

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18 ноября на трассе в Камско-Устьинском районе легковушка сбила 38-летнего мужчину, который шел по дороге в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход скончался на месте, а водитель авто скрылся.

Фото: ГИБДД РТ

На месте аварии обнаружили элементы кузова легковушки – благодаря им автоинспекторы установили предполагаемый автомобиль и через некоторое время задержали скрывшегося водителя. Подробности случившегося выясняются. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД РТ

 

#гибдд рт #сбил насмерть пешехода
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