Автоинспекторы задержали в Татарстане водителя, который пытался провезти полкило героина

Сотрудники ГИБДД на стационарном посту в Татарстане остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого был 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Во время разговора с полицейскими молодой человек вел себя странно, поэтому стражи порядка решили осмотреть его вещи и машину.

Под капотом за правой передней фарой они обнаружили сверток с неизвестным веществом, а в рюкзаке водителя – электронные весы. Экспертиза показала, что это вещество массой 499 грамм является героином. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт или пересылку наркотиков». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

МВД по РТ напоминает, что обо всех фактах продажи наркотиков или их употребления можно сообщить в полицию по телефонам 02, 112 или на телефон доверия МВД по РТ – 291-20-02.