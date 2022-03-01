Автоинспекторы задержали в Казани водителя, у которого было 118 неоплаченных штрафов

Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами задержали в Казани автомобиль, у водителя которого 118 неоплаченных штрафов на сумму более 50 тысяч рублей. Машину арестовали и отправили на спецстоянку.

В Госавтоинспекции Казани напоминают, что штраф за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой в половину стоимости в первые 20 дней после того, как вынесено постановление об этом штрафе. В противном случае штраф придется оплачивать в полном размере.

«Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД Российской Федерации», – сообщил начальник отдела Госавтоинспекции Казани Игорь Новиков.