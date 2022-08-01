Автоинспекторы задержали наркокурьера, который вез в Челны полкило мефедрона

На контрольном посту полиции «Тула-1» инспекторы ГИБДД остановили «Ладу» для проверки документов. На пассажирском сиденье легковушки сидел 25-летний житель одной из стран ближнего зарубежья.

Во время проверки документов молодой человек сильно нервничал, в связи с чем полицейские решили осмотреть его вещи. В его рюкзаке они нашли сверток с мефедроном массой 485 граммов.

Молодого человека задержали, он рассказал, что забрал наркотики в поле около города Козловка Чувашской республики. После этого он планировал отвезти мефедрон в Челны, чтобы там продать.

Возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.