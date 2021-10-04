Автоинспекторы задержали казанца, который дважды протаранил на авто полицейскую машину

В воскресенье на улице Лечебной сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль, который во время движения вилял из стороны в сторону. Предположив, что водитель может быть пьян, они решили остановить его для проверки. Однако в ответ на звуковые сигнали и мигалки водитель авто увеличил скорость и попытался скрыться.

В результате погони автомобиль удалось остановить около одного из садовых товариществ. Однако когда автоинспекторы подходили к легковушке для задержания водителя, тот резко поехал назад и дважды протаранил патрульный автомобиль, после чего скрылся с места происшествия.

Через какое-то время авто нашли рядом с одним из домов садового общества. Самого водителя в машине не было, его вскоре задержали дома, после чего доставили в отдел полиции. Во время проверки правоохранители выяснили, что 28-летнего казанца лишили прав в ноябре 2019 года за пьяную езду.

На него составили несколько протоколов за проезд на красный, нарушение обгона, неповиновение сотруднику полиции, пьяную езду и т.п. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.