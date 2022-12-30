Автоинспекторы вручили подарки воспитанникам подшефных детских домов Казани

Сотрудники Госавтоинспекции во время благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» совместно с Общественным советом при МВД по РТ навестили подшефные детские дома Казани.

Фото: ГИБДД РТ

В республиканском доме ребенка автоинспекторы подарили ребятам игрушки, зимнюю обувь, а также помогли сделать ремонт в игровых комнатах. Воспитанникам Дербышкинского детдома-интерната вручили игрушки и детское питание.

Фото: ГИБДД РТ

Полицейские подарили детскому дому Приволжского района Казани новую стиральную машину, а социально-реабилитационному центру для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык» – новые пылесос и флешки.

Фото: ГИБДД РТ

Во время вручения подарков стражи порядка пообщались как с ребятами, так и с их педагогами, посмотрели на условия их проживания и поинтересовались проблемами учреждений. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.