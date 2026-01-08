news_header_top
Происшествия 8 января 2026 22:31

Автоинспекторы возле ТЦ в Казани обнаружили ребенка, оставленного в авто без присмотра

Около семи вечера рядом с ТЦ «Парк Хаус» сотрудники Госавтоинспекции обнаружили ребенка, оставленного без присмотра в закрытом припаркованном автомобиле.

Он сидел на заднем сиденье – в салоне автомобиля он был один. Мать ребенка вернулась к автомобилю лишь спустя 40 минут.

Га женщину составили административный протокол по статье о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств. Для дальнейшего разбирательства ее доставили в ближайший отдел полиции.

Госавтоинспекция напоминает: оставлять детей в автомобиле одних опасно для их жизни и здоровья.

