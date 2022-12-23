Автоинспекторы во время рейда поймали почти 300 водителей за рулем неисправных автобусов
В Татарстане прошел рейд, во время которого автоинспекторы проверяли автобусы, минивэны и такси. Особое внимание инспекторы обращали на техсостояние авто, наличие диагностической карты, лицензии для перевозки пассажиров, а также самих водителей на соответствие предъявляемым требованиям.
За время рейда было проверено более трех тысяч автомобилей, автоинспекторы составили более 1,3 тысячи административных материалов за различные нарушения: одного из водителей поймали пьяным за рулем, еще у одного не было прав.
За езду на технически неисправном автобусе были оштрафованы 295 водителей. На спецстоянки поместили 31 автомобиль за нарушения ПДД, при которых эти автомобили запрещено использовать. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.