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Ру Тат
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Происшествия
23 декабря 2022  16:48
Павел Климчак

Автоинспекторы во время рейда поймали почти 300 водителей за рулем неисправных автобусов

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В Татарстане прошел рейд, во время которого автоинспекторы проверяли автобусы, минивэны и такси. Особое внимание инспекторы обращали на техсостояние авто, наличие диагностической карты, лицензии для перевозки пассажиров, а также самих водителей на соответствие предъявляемым требованиям.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

За время рейда было проверено более трех тысяч автомобилей, автоинспекторы составили более 1,3 тысячи административных материалов за различные нарушения: одного из водителей поймали пьяным за рулем, еще у одного не было прав.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

За езду на технически неисправном автобусе были оштрафованы 295 водителей. На спецстоянки поместили 31 автомобиль за нарушения ПДД, при которых эти автомобили запрещено использовать. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#рейд гибдд #автобусы #штрафы
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