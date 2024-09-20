Автоинспекторы вместе с ЮИДовцами напомнили казанцам о важности соблюдения ПДД

Фото: © Госавтоинспекция Казани

С 16 по 20 сентября в Татарстане проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В рамках этой акции автоинспекторы Казани вместе с отрядом юных инспекторов дорожного движения и представителями ГБУ «Безопасность дорожного движения» провели профилактический рейд возле одной из казанских школ.

Они обратили внимание водителей на необходимость снижения скорости и усиленного внимания при приближении к учебным заведениям.

«За восемь месяцев в Казани произошло 93 ДТП с участием детей, в них 97 детей получили травмы различной степени тяжести», – сообщил временно исполняющий обязанности командира полка ДПС городской Госавтоинспекции Ленар Гилмутдинов.

Автомобилисты в свою очередь напомнили детям о важности перехода дороги только в специально отведенных местах – на пешеходных переходах. Кроме того, они подчеркнули значимость использования светоотражающих элементов для повышения заметности пешеходов.