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Ру Тат
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9 июня 2021  09:50
Павел Климчак

Автоинспекторы вместе с учениками автошколы напомнили водителям о безопасности на дороге

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Профилактическая акция «Грамотный водитель» проходит по всему Татарстану, рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

В Альметьевске сотрудники ГИБДД вместе с учениками автошколы останавливали машины, чтобы проверить пристегнуты ли все внутри, как перевозятся дети. Затем автолюбителям напомнили о безопасности на дороге, рассказали об основных причинах и условиях ДТП.

Инспекторы ДПС рассказали об эффективности ремней безопасности и детских автокресел. После беседы всем водителям вручили тематические памятки.

#ГИБДД #акция гибдд
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