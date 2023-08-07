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Автоинспекторы Верхнеуслонского района помогли экстренно доставить ребенка в больницу
Находясь на маршруте патрулирования на 7-м км автодороги Казань – Ульяновск, автоинспекторы помогли экстренно доставить ребенка, нуждающегося в помощи врачей, в больницу. Семье с четырехлетним сыном помогли сотрудники отделения Госавтоинспекции «МО Верхнеуслонский» Руслан Сафиуллин и Булат Гумеров.
Водитель автомобиля Datsun пояснил, что его четырехлетнему сыну, находящемуся в салоне автомобиля, стало плохо и срочно требуется медицинская помощь.
Правоохранители не отказали мужчине. Они незамедлительно сообщили о внештатной ситуации в дежурную часть, включили специальные звуковые и световые сигналы, и доставили ребенка с матерью в больницу, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Благодаря профессиональным действиям сотрудников в настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.
Родители мальчика поблагодарили стражей порядка за неравнодушие.
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