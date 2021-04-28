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Ру Тат
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28 апреля 2021  11:31
Павел Климчак

Автоинспекторы в Татарстане успели довезти беременную до больницы за 20 минут до родов

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Сотрудники ГИБДД в Татарстане помогли добраться до больницы беременной девушке. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

На трассе Казань – Зеленодольск к автоинспекторам Марселю Загитову и Рамису Шарафееву обратился за помощью один из водителей. Он объяснил, что в его машине находится его беременная супруга, у которой уже отошли воды.

Стражи порядка сразу сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и сопроводили будущих родителей в больницу. В короткие сроки роженицу удалось доставить в роддом, где спустя двадцать минут на свет появилась здоровая девочка.

Родители поблагодарили сотрудников ГИБДД за неравнодушие и оказанную помощь.

помогли роженице инспекторы гибдд помогли водителю
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