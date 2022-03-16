Автоинспекторы в РТ задержали наркокурьера, у которого в авто нашли 600 гр «синтетики»

На контрольном посту полиции в Татарстане автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль Infiniti, за рулем которого был 29-летний житель Ярославля. Во время общения с полицейскими молодой человек сильно нервничал, чем вызвал подозрение инспекторов, и те решили досмотреть его.

Под капотом авто нашли полимерные пакеты со свертками внутри, в которых было неизвестное вещество. Такие же свертки нашли и в багажнике. По результатам экспертизы, в свертках находились наркотики синтетического происхождения: PVP массой более 600 граммов и амфетамин свыше 13 граммов.

Как объяснил молодой человек, наркотики он забрал из закладки, чтобы в дальнейшем расфасовать их и разложить по тайникам на территории Владимирской области, Татарстана и Башкирии.

На него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.