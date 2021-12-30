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Происшествия
30 декабря 2021  12:30
Полина Шевчук

Автоинспекторы в РТ шесть километров шли в метель перед машинами, показывая дорогу

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Из-за сильнейшей метели вечером на трассе Казань – Ульяновск в Апастовском районе РТ скопилась колонна из 27 автомобилей. Нулевая видимость и снегопад не давали возможность водителям двигаться вперед.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, на помощь автовладельцам пришли сотрудники ГИБДД Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Двоим автомобилистам они помогли вытащить увязшие в сугробах машины.

После этого автоинспекторы сопроводили колонну машин до ближайшей заправки – полицейские шесть километров шли перед машинами, сменяя друг друга, помогая автомобилям проехать в метель.

«Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям Ильфата Вахитова и Аниса Губайдуллина никто из участников дорожного движения не пострадал. В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

#помощь на дороге #гибдд рт
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