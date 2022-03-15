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Происшествия
15 марта 2022  13:09
Полина Шевчук

Автоинспекторы в РТ помогли женщине-водителю, авто которой застряло в поле в снегу

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Автоинспекторы в РТ помогли женщине-водителю, авто которой застряло в поле в снегу

В дежурную часть поступило сообщение, что в Рыбно-Слободском районе республики требуется помощь женщине, которая застряла на своем автомобиле в сугробе, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На помощь автоледи отправились автоинспекторы старший лейтенант полиции Руслан Хаматвалеев и младший сержант полиции Динар Ихсанов.

Увязшую в снегу легковушку обнаружили в поле в трех км от основной трассы. Выяснилось, что 42-летняя женщина решила поехать к родным в Тюлячинский район. Следуя указаниям навигатора, женщина рискнула сократить дорогу и выехала на полевую дорогу. Однако автомобиль увяз в снегу. Самостоятельно выбраться она не смогла.

Полицейские остановили спецтехнику, с помощью которой помогли вытащить легковушку из снежного плена.
 

#помощь на дороге #МВД по РТ
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