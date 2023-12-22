Автоинспекторы в РТ помогли вызволить из снежного плена большегруз, вылетевший в кювет

Автоинспекторы Алексеевского района РТ помогли водителю съехавшего в кювет большегруза выбраться из снежного плена, сообщает интернет-портал «МВД МЕДИА».

Фото: «МВД-Медиа»

Находясь на маршруте патрулирования начальник Руслан Шакиров и инспектор ДПС Фанис Муртазин, заметили на 96-м км трассы Казань – Оренбург большегруз, находившийся в кювете. Рядом с автомобилем стоял мужчина в легкой куртке.

Выяснилось, что водитель грузовика двигался из Казани в Бугульму. В пути он не справился с управлением, и транспорт выехал на обочину, влетев в сугроб.

Автоинспекторы посадили озябшего мужчину в служебный автомобиль. После чего, вызвав из дорожной организации спецтехнику, вытащили большегруз из снежного плена.

Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь и продолжил свой путь.