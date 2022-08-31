Автоинспекторы в РТ помогли доехать до врачей маме с малышкой, которая потеряла сознание

На трассе М7 в Татарстане к старшему лейтенанту полиции Рамису Загидуллину и лейтенанту полиции Салавату Ахметвалиеву обратился за помощью взволнованный водитель. Он рассказал, что в пути у маленькой дочки произошел приступ и малышка потеряла сознание, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Родители пытались вызвать на место скорую, но не могли объяснить, где находятся.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Автоинспекторы пересадили маму с девочкой в патрульное авто и, не теряя времени, выехали на встречу к медикам. Они передали ребенка врачам. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.

