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Ру Тат
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Происшествия
31 августа 2022  13:47
Полина Шевчук

Автоинспекторы в РТ помогли доехать до врачей маме с малышкой, которая потеряла сознание

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На трассе М7 в Татарстане к старшему лейтенанту полиции Рамису Загидуллину и лейтенанту полиции Салавату Ахметвалиеву обратился за помощью взволнованный водитель. Он рассказал, что в пути у маленькой дочки произошел приступ и малышка потеряла сознание, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Родители пытались вызвать на место скорую, но не могли объяснить, где находятся.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Автоинспекторы пересадили маму с девочкой в патрульное авто и, не теряя времени, выехали на встречу к медикам. Они передали ребенка врачам. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.
 

#помощь инспекторов на дороге #МВД по РТ
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