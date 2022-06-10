Автоинспекторы в РТ помогли добраться до больнице женщине, у которой начались в пути роды
На автодороге Казань – Малмыж к автоинспекторам подъехал взволнованный водитель. Мужчина рассказал, что в машине беременная супруга, у которой начались схватки. Водитель опасался, что не успеет довезти жену до роддома, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Старший лейтенант полиции Айрат Вакилов и лейтенант полиции Дмитрий Сайкин, не теряя времени, включили проблесковые маячки и звуковые сигналы и сопроводили машину с роженицей до больницы.
Женщину удалось вовремя доставить в роддом, где на свет появился мальчик.