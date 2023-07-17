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Автоинспекторы в назидание водителям провезли по Казани разбитую машину
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В распоряжении «Татар-информ» появилась видеозапись, на которой сотрудники ГИБДД провезли по улицам Казани разбитую машину. Целью мероприятия было еще раз напомнить водителям о необходимости соблюдения ПДД.
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