Автоинспекторы в Набережных Челнах помогли доставить в больницу женщину без сознания

В Набережных Челнах на проспекте Дружбы Народов к автоинспекторам подъехал автомобиль «Лада».

Пассажирка автомобиля сообщила, что в салоне находится ее 40-летняя мама, которую она со своим парнем нашла дома без сознания. Они переживали, что не успеют доехать сами, и попросили помощи у инспекторов на дороге.

Полицейские на машине сопроводили их до больницы. Благодаря быстрым действиям сотрудников, жизнь женщины вне опасности. Ее дочь поблагодарила полицию за помощь.