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Происшествия
20 января 2023  12:36
Полина Шевчук

Автоинспекторы в Казани помогли добраться до больницы женщине, у которой начались роды

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В середине декабря прошлого года к инспекторам ДПС подъехал взволнованный водитель и рассказал, что в машине находится его беременная супруга. У женщины начались роды, и водитель опасался, что не успеет довезти ее до роддома.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Денис Петров и лейтенант полиции Ильсур Рахматуллин сразу же сообщили о ситуации в дежурную часть, после чего включили на патрульном авто спецсигналы и сопроводили автомобиль до родильного дома.

Благодаря действиям полицейских, роженицу удалось вовремя доставить в больницу, где она родила мальчика.
 

#гибдд рт #помощь инспекторов на дороге
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