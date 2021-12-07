Автоинспекторы в Казани поймали 15 водителей автобусов и такси за нарушение ПДД

Накануне в Казани сотрудники ГИБДД провели массовую проверку автобусов и такси. Об ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Рейд проходил весь день, проверки проводились в разных точках города», – рассказали в ГИБДД Казани.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Инспекторы проверяли техническую исправность автомобилей и автобусов, а также правила перевозки пассажиров и наличие у водителей всех необходимых документов. Адресная работа была проведена с теми, кто уклоняется от уплаты штрафов за нарушение ПДД.



Фото: © Госавтоинспекция Казани

Всего за время рейда проверили 26 автобусов и 27 такси. Пойманы 15 нарушителей и составлено 22 протокола за административные нарушения.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Сотрудники ГИБДД составили один протокол за не пристегнутый ремень безопасности, восемь – за управление неисправным транспортным средством, один водитель забыл включить фары, еще у трех автомобилей оказались грязные либо стертые номера.

