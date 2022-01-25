Автоинспекторы в Казани нашли у пассажира авто из Питера два пистолета и патроны

На стационарном посту ГИБДД в Казани автоинспекторы остановили автомобиль. За рулем машины была 41-летняя жительница Санкт-Петербурга, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

При проверке документов водитель и пассажир – 34-летний житель Новгородской области, сильно нервничали и вели себя подозрительно. Полицейские приняли решение проверить их личные вещи. За пассажирским сиденьем был найден сверток с двумя пистолетами и 400 патронами.

Женщину и мужчину доставили в отдел полиции. Было установлено, что пассажир забрал пистолеты и патроны из тайника под Чебоксарами и вез в Уфу, где также должен был оставить оружие в тайнике.

Кроме того, экспертиза установила, что пистолеты переделаны из сигнальных в стрельбу боевыми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».