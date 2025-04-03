news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 3 апреля 2025 10:01

Автоинспекторы в Челнах задержали граждан Индии – перевозчиков крупной партии наркотиков

Читайте нас в
Телеграм
Автоинспекторы в Челнах задержали граждан Индии – перевозчиков крупной партии наркотиков
Фото: МВД по РТ

В Набережных Челнах автоинспекторы остановили пассажирский автобус «Ютонг», который ехал из Москвы в Уфу. Во время проверки салона на верхней полке для багажа они нашли пакет, обмотанный изолентой, с неизвестным веществом внутри.

После экспертизы выяснилось, что в пакете были синтетические наркотики весом 672 грамма. Хозяевами свертка оказались два пассажира – граждане Индии.

Молодые люди рассказали, что устроились перевозчиками наркотиков в нелегальный интернет-магазин. По указанию оператора в Москве они забрали оптовую партию наркотиков, чтобы потом оставить их в тайном месте в ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

#сбыт наркотиков #хмао
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

2 апреля 2025
Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

2 апреля 2025