Автоинспекторы в Челнах задержали граждан Индии – перевозчиков крупной партии наркотиков

Фото: МВД по РТ

В Набережных Челнах автоинспекторы остановили пассажирский автобус «Ютонг», который ехал из Москвы в Уфу. Во время проверки салона на верхней полке для багажа они нашли пакет, обмотанный изолентой, с неизвестным веществом внутри.

После экспертизы выяснилось, что в пакете были синтетические наркотики весом 672 грамма. Хозяевами свертка оказались два пассажира – граждане Индии.

Молодые люди рассказали, что устроились перевозчиками наркотиков в нелегальный интернет-магазин. По указанию оператора в Москве они забрали оптовую партию наркотиков, чтобы потом оставить их в тайном месте в ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».