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Происшествия
31 января 2022  10:43
Павел Климчак

Автоинспекторы устроили облаву на водителей, паркующихся на зебре у одной из школ Казани

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В Госавтоинспекцию Казани неоднократно поступали сообщения от местных жителей, которые жалуются на то, что водители паркуют свои машины на пешеходных переходах около городских школ, чем создают угрозу жизни юным и не только пешеходам. Родители, приезжая за детьми, оставляют авто на зебре, мешая другим перейти через дорогу.

Сотрудники ГИБДД устроили облаву на водителей, паркующихся на зебре возле школы №181 на улице Тулпар. С нарушителями провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения ПДД и об административной ответственности за такое нарушение.

Городская Госавтоинспекция напоминает жителям и гостям Татарстана, что остановка и стоянка на пешеходном переходе запрещена. Машины должны стоять так, чтобы не ограничивать видимость другим водителям и пешеходам.

#рейд #школы #пешеходный переход
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