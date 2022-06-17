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Происшествия
17 июня 2022  16:57
Павел Климчак

Автоинспекторы Татарстана задержали мужчину, который вез кило мефедрона из Москвы в Пермь

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На посту полиции «Малиновка» сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой был 34-летний житель Красноярска. Его поведение вызвало подозрение и полицейских, и они решили осмотреть автомобиль.

 

Фото: ГИБДД РТ

За задним сиденьем стражи порядка нашли сверток с мефедроном массой около килограмма. Как рассказал водитель, он забрал наркотики в Московской области и направился в Пермь. От дальнейших объяснений он отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Мужчину задержали, как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#мефедрон
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