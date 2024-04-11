Автоинспекторы Татарстана за год выявили 11 тыс. пьяных водителей

За прошлый год автоинспекторы Татарстана остановили на дорогах 11 тыс. пьяных водителей. Об этом сообщил главный врач Республиканского клинического наркологического диспансера Ренат Уткельбаев на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Основная часть лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, выявляется за счет наркологического освидетельствования граждан, направленных правоохранительными органами», – рассказал спикер.

Уткельбаев отметил, что среди 24,5 тыс. человек, направленных на освидетельствование, у более половины установлено опьянение: 80,5% – алкогольное и 19,5% – наркотическое.

«Вместе с тем количество наркологических освидетельствований по направлению сотрудников ГИБДД в прошлом году снизилось на 7%», – подчеркнул он.

По данным Госавтоинспекции Татарстана, в прошлом году по вине нетрезвых автомобилистов произошло 177 ДТП, в которых 28 человек погибли и 205 получили ранения.

Главврач онкодиспансера добавил, что за 2023 год около 94 тыс. человек прошли медицинский осмотр на допуск управления транспортом. Кроме того, выдано заключений об отсутствии медицинских противопоказаний на владение оружием более 13 тыс. гражданам.

Уткельбаев также заметил, что химико-токсиологическое исследование проводится в четырех лабораториях – в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. В прошлом году исследовано около 17 тыс. биологических проб, и в каждой четвертой выявлены метаболиты наркотических средств.

«На 7% увеличилось количество исследований крови на этанол. Доля положительных биологических проб в 2023 году составила 39%», – заключил спикер.