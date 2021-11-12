Автоинспекторы Татарстана за день остановили двоих таксистов, которые работали без прав

Накануне сотрудники ГИБДД вместе с работниками Управления по вопросам миграции МВД по РТ провели рейд на таксистов. В результате было выявлено 22 нарушения ПДД.

Кроме того, двоих таксистов привлекли к административной ответственности за езду без прав. Так, водитель-иностранец работал в такси без российских водительских прав. Еще у одного таксиста удостоверение было просрочено.

Некоторых водителей привлекли к административной ответственности за неисправности авто, при которых запрещено ездить, за несоблюдение требований об обязательном страховании и за непристегнутые ремни.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, профилактические рейды на водителей такси будут продолжены.