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Происшествия 12 апреля 2024 09:37

Автоинспекторы Татарстана вышли в рейд на водителей автобусов, нарушающих ПДД

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С 11 по 20 апреля автоинспекторами Татарстана проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Особое внимание инспекторы ГИБДД будут обращать на водителей автобусов, у которых нет документов – водительских прав, путевого листа, полиса обязательного страхования и так далее, а также неисправные авто.

По данным ведомства, в первом квартале в республики по вине водителей автобусов произошло 20 ДТП, в которых 2 человека погибли, еще 22 получили ранения.

#госавтоинспекция рт
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