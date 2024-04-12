Автоинспекторы Татарстана вышли в рейд на водителей автобусов, нарушающих ПДД

С 11 по 20 апреля автоинспекторами Татарстана проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Особое внимание инспекторы ГИБДД будут обращать на водителей автобусов, у которых нет документов – водительских прав, путевого листа, полиса обязательного страхования и так далее, а также неисправные авто.

По данным ведомства, в первом квартале в республики по вине водителей автобусов произошло 20 ДТП, в которых 2 человека погибли, еще 22 получили ранения.