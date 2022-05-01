Автоинспекторы Татарстана в майские праздники будут ловить пьяных водителей

Сотрудники республиканской Госавтоинспекции будут регулярно проводить рейды на нарушения ПДД с 1 по 10 мая. Особо вниманительно автоинспекторы будут выявлять пьяных водителей.

В связи с этим ГИБДД Татарстана призывает всех жителей и гостей республики соблюдать правила дорожного движения и не садиться пьяными за руль, чтобы не подвергать свою жизнь и жизни других людей опасности.

Если вы заметили водителя с признаками опьянения или неадекватного поведения, то вы можете сообщить о нем в соответствующие анонимные телеграм-каналы, а также по телефонам 112 либо 02. Об этом сообщают в республиканской Госавтоинспекции.