Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на любителей езды по встречке

Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» пройдет на дорогах Татарстана с 22 по 31 января. Как отмечают в ГИБДД, выезд на встречку является распространенным нарушением, которое довольно часто становится причиной ДТП.

Согласно данным ведомства, в 2023 году по причине выезда на встречную полосу произошло 270 ДТП, в которых 85 человек погибли и 448 пострадали.

За движение по полосе, предназначенной для встречного движения, нарушителям придется заплатить штраф – 5 тыс. рублей. Другая возможная санкция – лишение водительских прав на срок до 6 месяцев, за повторное нарушение –лишение права управления на 1 год. Нарушителям, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления за данное деяние, либо лицам, имеющим судимость за совершение данного деяния, грозит до трех лет лишения свободы.