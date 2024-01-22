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Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на любителей езды по встречке
Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» пройдет на дорогах Татарстана с 22 по 31 января. Как отмечают в ГИБДД, выезд на встречку является распространенным нарушением, которое довольно часто становится причиной ДТП.
Согласно данным ведомства, в 2023 году по причине выезда на встречную полосу произошло 270 ДТП, в которых 85 человек погибли и 448 пострадали.
За движение по полосе, предназначенной для встречного движения, нарушителям придется заплатить штраф – 5 тыс. рублей. Другая возможная санкция – лишение водительских прав на срок до 6 месяцев, за повторное нарушение –лишение права управления на 1 год. Нарушителям, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления за данное деяние, либо лицам, имеющим судимость за совершение данного деяния, грозит до трех лет лишения свободы.
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