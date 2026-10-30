Автоинспекторы Татарстана устроили облаву на водителей, перевозящих детей

Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Татарстана

Рейд «Тоннель» был организован сегодня на 77‑м километре трассы Казань – Буинск – Ульяновск в Апастовском районе Татарстана. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Особое внимание автоинспекторы уделяли перевозке водителями детей, находились ли последние в удерживающих устройствах. Кроме того, сотрудники ГАИ проверяли правила перевозки пассажиров, а также выявляли водителей, ехавших в состоянии опьянения либо без прав.