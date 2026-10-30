news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 октября 2026 13:50

Автоинспекторы Татарстана устроили облаву на водителей, перевозящих детей

Читайте нас в
Автоинспекторы Татарстана устроили облаву на водителей, перевозящих детей
Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Татарстана

Рейд «Тоннель» был организован сегодня на 77‑м километре трассы Казань – Буинск – Ульяновск в Апастовском районе Татарстана. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Особое внимание автоинспекторы уделяли перевозке водителями детей, находились ли последние в удерживающих устройствах. Кроме того, сотрудники ГАИ проверяли правила перевозки пассажиров, а также выявляли водителей, ехавших в состоянии опьянения либо без прав.

#рейд гибдд #тоннель #госавтоинспекция рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

30 октября 2026
«Казаньоргсинтез» получил эффект в 3 млрд рублей от цифровой трансформации

«Казаньоргсинтез» получил эффект в 3 млрд рублей от цифровой трансформации

29 октября 2026
Новости партнеров